Frühjahrsputz im Solegarten St. Jakob

Auch in diesem Jahr steht die umfangreiche Reinigung des Gradierwerks im Solegarten St. Jakob in Kevelaer an. Von Dienstag, 25. März, bis Donnerstag, 27. März, werden Mitarbeiter der Stadtwerke Kevelaer das beeindruckende, 12 Meter hohe und muschelförmige Bauwerk mit einem Durchmesser von rund 25 Metern gründlich säubern. Während dieser drei Tage kann die wohltuende Wirkung des Gradierwerks leider nur eingeschränkt genutzt werden. Zudem muss das Innere des Gradierwerks zeitweise komplett geschlossen werden.

Die wertvolle “Kevelaer.Thermalsole” bleibt jedoch erhalten: Sie wird während der Reinigung sorgfältig aufgefangen, zwischengelagert und nach Abschluss der Arbeiten wieder in den Kreislauf eingebracht.

Ab dem darauffolgenden Wochenende können Gäste die erfrischende, salzhaltige Luft im Herzen von Kevelaer wieder uneingeschränkt genießen.