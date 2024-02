Noch ist es grau und trüb, aber die Tage werden bereits wieder länger. Und bevor die Brutsaison der Vögel beginnt, sind die nächsten Wochen bestens geeignet, um in Feld und Flur mal wieder kräftig „aufzuräumen“ und Müll einzusammeln. Denn nicht nur der Müll im Meer, auch der achtlos weggeworfene Abfall bei uns am Straßenrand, in Büschen, Wäldern und Parks stellt ein großes Problem für die Natur dar.

Aktionen planen

Die Abfallberatung der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft ruft daher zum siebten Mal Vereine, und Gruppen sowie die Schulklassen der weiterführenden Schulen auf, beim „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ mitzumachen und Müllsammelaktionen zu organisieren.

Gertrud Kannenberg von der Abfallberatung weiß: „Alle, die einmal bei einer solchen Müllsammelaktion mitgemacht haben, achten anschließend viel mehr darauf, dass der Müll im Mülleimer landet und nicht in der Natur.“

Aktionstag: 16. März

Der diesjährige Aktionstag „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ ist Samstag, 16. März. Aber natürlich sind auch an anderen Tagen geplante Sammelaktionen möglich.

Alle Aktionen, die der Abfallberatung bis zum 8. März gemeldet werden, werden auf der Homepage der KKA veröffentlicht, um möglichst viele Menschen zu erreichen und zur Mithilfe zu motivieren.

Preisgelder gewinnen

Außerdem können Vereine, Gruppen und Schulklassen der weiterführenden Schulen neben dem guten Gefühl, etwas Sinnvolles für Natur und Umwelt zu tun, attraktive Geldpreise gewinnen. Alle teilnehmenden Teams oder Klassen, die sich bis zum 8. März bei der KKA an- und anschließend ihre durchgeführte Aktion auch rückmelden, nehmen an der Verlosung der ausgelobten Preisgelder für die Vereins- oder Klassenkasse teil.

Weitere Informationen

Anmelde-/und Rückmeldemöglichkeiten sowie Plakatvorlagen für z. B. Aushänge gibt es auf der Internetseite der KKA unter www.kkagmbh.de/fruehjahrsputz.

Fragen zu der Frühjahrsputzaktion beantwortet die Abfallberatung auch gerne telefonisch unter 02825 / 9034-22.