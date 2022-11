Frohe Weihnachten für alle

„Das Jahr 2022 hat uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt“, schreibt die Kevelaerer Tafel zu ihrer diesjährigen Weihnachtspäckchenaktion. „Armut, Krieg, Flucht, Corona, Energiekrise: Besonders für unsere Kunden, Menschen die von Armut betroffen sind, war es kein leichtes Jahr.“ Die Tafel Kevelaer möchte auch in diesem Jahr ihren Kunden zu Weihnachten eine Freude machen. Jeder der möchte, kann mitmachen und einen Schuhkarton mit haltbaren, leckeren Lebensmitteln und/oder Körperpflegemitteln füllen und als Weihnachtsgeschenk verpacken. Besonders freuen sich die Empfänger über: Konserven, Kaffee, Tee, Süßigkeiten, Shampoo, Duschgel, Seife. Eine Notiz zum Inhalt erleichtert die Verteilung an die Empfänger. Die Päckchen können an folgenden Tagen im Tafelladen (Bury-St.-Edmunds-Str. hinter der öffentlichen Begegnungsstätte) abgegeben werden: Freitag, 02.12.2022, 15.00 – 17.00 Uhr, Montag, 05.12.2022, 10.00 – 12.00 Uhr. „Wir hoffen auf viele Päckchen, damit unsere Kunden ein schönes Weihnachtsfest haben und bedanken uns im Voraus ganz herzlich bei allen Spendern.“