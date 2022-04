Christian van Ditzhuyzen betreibt die Schäferei in dritter Generation Frohe Ostern im Schafstall

Nina van Ditzhuyzen füttert Schafe und Lämmer auf der Wiese am Schafstall in Twisteden. Foto: Nick



Kurz vor Ostern bei schönstem Sonnenschein am Café Schafstall in Twisteden: Die Lämmer springen über die Wiese, dass es eine Freude ist, ihnen zuzusehen. Das Café und die Schäferei, die Christian van Ditzhuyzen in dritter Generation betreibt, sind längst kein Geheimtipp mehr.

Radler*innen kommen auf ein Bier oder einen Kaffee vorbei, genießen den gemütlichen Gastraum und die selbstgemachten Torten oder gönnen sich neben einem Platz an der wärmenden Sonne auch eine der köstlichen warmen Speisen. Andere kommen von weit her, um die Produkte der Schäferei zu kaufen. Besonders das Fleisch und die Konserven – alles von eigenen Tieren, alles aus eigener Herstellung – erfreuen sich großer Beliebtheit, nicht nur an den Osterfeiertagen, sondern das ganze Jahr über. Natürlich sind die Öffnungszeiten (mittwochs 11 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags 11 bis 20 Uhr, samstags 9 bis 20 Uhr, sonn- und feiertags 9 bis 18 Uhr) andere als in der Wintersaison. Und es gibt ja auch noch noch den Verkaufsautomaten, der immer gut gefüllt mit leckerem Fleisch und Spezialitäten vom Lamm bereit steht und die Schäferei bei der Selbstvermarktung unterstützt. Wer also wissen möchte, wo sein Fleisch herkommt, der ist am Grenzweg 3 in Twisteden genau an der reichtigen Adresse. Und das nicht nur an den bevor…