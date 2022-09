Bert van der Post „brachte die Kunst nach Kevelaer“. Er wäre jetzt 85 Jahre alt. Frisör, Kunstförderer und mehr

Bert van der Post. Foto: eve

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Über diesen Mann mit der außergewöhnlichen Vita ist viel geschrieben worden. Seine Kevelaerer Zeit kam in den Texten, wenn überhaupt, am Rande vor. Bert van der Post arbeitete in der Marienstadt als Frisör und Kunstförderer, als Jugendpfleger und Theaterregisseur. Er nahm ein Fernstudium der Theologie auf und wurde Pastoralreferent. In den 1990er-Jahren empfing er die Priesterweihe in der Alt-Heilig-Katholischen Kirche und gab über 6000 sterbenden Menschen Kraft.

Am 17. September 2022 jährte sich sein Geburtstag zum 85. Mal.