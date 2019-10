Zwei Jahre lang liefen Dorota Lakoma und Hans-Gerd Vos regelmäßig an der geschlossenen Hubertusquelle vorbei. Mit der Zeit schlich sich besonders bei der gebürtigen Polin der Gedanke ein, die Gaststätte selbst neu zu eröffnen. Nach langer Überlegung, Verhandlungen mit der Vermieterin des Lokals und einigen Renovierungsarbeiten war es nun so weit: Am 4. Oktober 2019 feierte das Paar bis vier Uhr morgens die Neueröffnung der Gaststätte mit einem vollen Haus.