Frischer Pulverschnee im Bühnenhaus

Am 22. November 2023 nimmt das Theaterstück „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ das Publikum mit auf eine emotionale Schlittenfahrt. Der Alpenthriller beginnt um 20 Uhr und findet im Konzert- und Bühnenhaus statt.

Zum Stück: Der Tod liebt frischen Pulverschnee. In einer verschneiten abgelegenen Berghütte, hoch über dem idyllisch gelegenen Kurort, will Kommissar Jennerwein mit seinem Team feiern, gemütlich am Kaminfeuer sitzen und Geschichten erzählen, bei Glühwein und ohne Handy-Empfang. Aber was bedeuten die blutigen Spuren im Schnee, die draußen zu sehen sind? Warum kreist eine Drohne über der Hütte? Warum hat die Gerichtsmedizinerin auf einmal einen neuen Freund? Und welcher unheimliche Schatten streift durch die Nacht? Während drunten im Kurort die Polizeistation verwaist ist und eine Gestalt leblos in einem versperrten Keller liegt, erkennt Jennerwein, dass er in eine Falle geraten ist, aus der es kein Entkommen gibt.

Für dieses Theaterstück hat der Gastronom Torsten Pauli wieder etwas Besonderes für die Theaterbesucher vorbereitet. Ab 18.30 Uhr gibt es ein Grünkohlessen zum Preis von 9,90 €. Der Gastronom bittet um eine Reservierung bis zum 20. November unter info@gastropauli.de.

Eintrittskarten für „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ und alle anderen Stücke aus dem Kulturprogramm 2023/2024 sind in der Tourist Information, im Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob und online unter www.kevelaer-marketing.de und www.eventim.de erhältlich.

Für die Theaterreihe und die Reihe „Puppenspiel 18+“ sind Abonnements erhältlich. Diese können unter kultur@kevelaer.de oder telefonisch unter 02832 122-151 bestellt werden.

Ganz neu: Seit dem 1. November gibt es das „Lametta-Abo“. Darin enthalten sind die letzten vier Theaterstücke der Spielzeit.