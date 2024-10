Frischer Lesestoff für alle Kevelaer-Begeisterten

Die druckfrische, achte Ausgabe des Kevelaer Magazins ist da. Pünktlich zur Herbstsaison bietet das Magazin wieder eine Vielzahl an Informationen und Inspirationen rund um die Wallfahrtsstadt Kevelaer. Besucher und Bürger können sich auf abwechslungsreiche Freizeittipps, spannende Veranstaltungshinweise und kulturelle Highlights freuen.

Die Gestaltung der aktuellen Ausgabe übernahm erneut Kathrin van den Boom von „vandenBoom. Agentur für Mediendesign“ aus Kervenheim, während der Druck von der Firma „Reintjes Printmedien“ aus Kleve stammt.

Kevelaer auf 48 Seiten

Das Magazin wird in Zusammenarbeit mit dem Niederrheinischen Museum und der Wallfahrt Kevelaer herausgegeben und ist vollgepackt mit Wissenswertem. „Wir haben viel Herzblut in die neue Ausgabe gesteckt und freuen uns, das Ergebnis nun in den Händen zu halten“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketings und Wirtschaftsförderin.

Sieben Kategorien bieten spannende Einblicke in die facettenreiche Wallfahrtsstadt Kevelaer. Im Mittelpunkt der Ausgabe steht Kevelaers neues Prädikat „1. Ort in NRW mit Heilquellen-Kurbetrieb“. Die Gesundheitsangebote im Solegarten St. Jakob bieten Besuchern die ideale Möglichkeit zur Entspannung und Gesundheitsförderung.

Auch Kunst- und Kulturliebhaber können sich über die neue Theaterspielzeit 2024/2025 sowie besondere Ausstellungen informieren. Die Rubrik „Events & Highlights“ stimmt auf die Herbst- und Winterzeit ein und gibt einen Überblick der anstehenden Veranstaltungen. Zudem stellen sich lokale Geschäfte vor und laden zum Genießen und Shoppen ein.

Das Kevelaer Magazin ist ab sofort sowohl online als Download unter www.kevelaer-marketing.de als auch kostenfrei zur Mitnahme in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich.

Ebenfalls kann das Magazin telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992 oder per E-Mail an tourismus@kevelaer.de bestellt werden.