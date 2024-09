Die “Nacht der Trends” war gut besucht Frische Mode in der Innenstadt

/ von Lisa Schweren

Die Modenschau lockte viele Zuschauerinnen und Zuschauer an. Foto: LS

Wer in Kevelaer wissen möchte, wie er modisch durch den Herbst kommt, sollte die feste Größe im Veranstaltungskalender auf keinen Fall verpassen. Bei der „Nacht der Trends“ zeigen die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler der Marienstadt nämlich, was in den kommenden Monaten angesagt sein wird.

Doch nicht nur Mode lockte die Menschen am vergangenen Samstagabend in die Innenstadt. Sowohl in der Busmannstraße wie auch in der Hauptstraße waren vor den Geschäften Stände aufgebaut worden. Beim Antik-Café gab es Cocktails und Häppchen, die DLRG bot Pommes und Grillwürstchen an und bei Dance Passion gab es Bowle und Aperol Spritz. Auf der Hauptstraße bot das Restaurant „Goldener Schwan“ Speisen auf die Hand an und man konnte sich innerhalb von 120 Sekunden über eine echte italienische Pizza freuen. Mit diesen und weiteren Angeboten lud die Innenstadt zum Verweilen und Zusammensein ein. So waren beide Straßen auch um 22 Uhr, eine Stunde vor Ende der Veranstaltung, gut besucht.

Bereits zu Beginn der Veranstaltung konnte der Kevelaerer Tanzverein Dance Passion die Leute mit einem Auftritt begeistern. Die Mädchen kamen dabei nicht um eine Zugabe herum, die das Publikum lautstark einforderte. Doch der Auftritt war nur ein Aufwärmen für die eigentlichen Highlights des Abends: die Modenschauen.

Mit dabei…