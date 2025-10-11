Friedhofsgespräche in Kevelaer

Zwischen Grabsteinen und alten Bäumen entstehen manchmal die ehrlichsten Gespräche. Dort, wo Menschen trauern, erinnern und still gedenken, laden die Friedhofsgespräche Kevelaer dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen – über das Leben, den Verlust oder einfach das, was gerade bewegt.

Engagierte Ehrenamtliche

Ein Team engagierter Ehrenamtlicher ist regelmäßig vor Ort, hört zu, schenkt Zeit – gerne auch bei einer Tasse warmen Kaffees.

Alles darf sein: Schweigen, Reden, Erinnern, Fragen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Treffpunkt ist jeweils an der Friedhofshalle des Kevelaerer Friedhofs.

Die nächsten Friedhofsgespräche finden statt am Dienstag, 21. Oktober 2025, Samstag, 1. November 2025, Dienstag, 18. November 2025, Samstag, 6. Dezember 2025, Dienstag, 16. Dezember 2025, Samstag, 10. Januar 2026 sowie Dienstag, 20. Januar 2026 – jeweils von 10 bis 12 Uhr an den Samstagen und von 15 bis 17 Uhr an den Dienstagen.

„Manchmal tut es einfach gut, mit jemandem zu reden, der zuhört – oder gemeinsam zu schweigen“, sagen die Ehrenamtlichen, die das Angebot mit viel Herz begleiten. Wer sich auf den Weg macht, findet hier nicht nur Worte, sondern oft auch ein kleines Stück Trost.

Weitere Informationen gibt es bei Gudrun Blumenkemper im Caritas-Centrum Kevelaer-Weeze unter Telefon 02832 50342-10 oder gudrun.blumenkemper@caritas-geldern.de.