Die Kreis Klever Bundestagskandidatin der Grünen informierte sich zum Thema Ökolandbau Friederike Janitza besucht Bio-Bauernhof

Die Kreis Klever Bundestagskandidatin der Grünen, Friederike Janitza (l.), war zu Besuch bei Bernd Verhoeven vom Rouenhof. Foto: nick

Bei Bernd Verhoeven vom Rouenhof informierten sich die Kreis Klever Bundestagskandidatin der Grünen, Friederike Janitza, gemeinsam mit Parteimitgliedern und Bürger*innen, zum Thema Ökolandbau in der Region.

Bernd Verhoeven machte an konkreten Beispielen auf dem Acker und im Stall deutlich, welche Auswirkungen die politischen Vorgaben im Alltag eines Bio-Bauern haben. Dabei klammerte er die konventionelle Landwirtschaft nicht aus und zeigte durchaus Verständnis für konventionelle Kollegen, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht kaum eine andere Chance hätten, als sich an Marktlage und Förderrichtlinien anzupassen – was einen ,kleinen‘ Hof wie den seiner Familie schlichtweg unrentabel – und damit auch unattraktiv für eine Nachfolge – machen würde.

In der Eigenvermarktung über regionale Märkte und den Hofverkauf, sowie in der Transparenz liege die Chance der kleinen Betriebe: „Bei uns kann sich jeder jeden Samstag beim Hofverkauf ansehen, was wir hier machen und wie wir produzieren“, sagte Bernd Verhoeven, forderte aber dennoch auch ein Umdenken in der Politik, von der Bewirtschaftung der Böden über die Haltung des Viehs bis zur Ver…