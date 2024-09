Friedensplatz soll wieder Treffpunkt werden

Die CDU-Fraktion in Kevelaer hat einen Antrag zur Verbesserung der Parksituation und zur Aufwertung des Marktplatzes (Friedensplatz) im Ortsteil Wetten eingereicht. Ziel des Antrags ist es, die derzeit unübersichtliche und oft beengende Parksituation zu entschärfen und den Marktplatz wieder als lebendigen Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger zurückzugewinnen.

In der Begründung heißt es: „Der Marktplatz in Wetten wird zunehmend von parkenden Fahrzeugen beansprucht, was vor allem zu Stoßzeiten zu chaotischen Zuständen führt. Fahrzeuge parken unkoordiniert, was das Durchkommen für andere Verkehrsteilnehmer erheblich erschwert. Besonders betroffen sind größere Fahrzeuge wie Transporter oder kleinere Gespanne, die sich oft mühsam ihren Weg bahnen müssen. Auch der Bereich rund um den Brunnen ist stark belastet, was dazu führt, dass die dortigen Sitzbänke kaum noch genutzt werden.“

Ortsvorsteher Guido Küppers (CDU) zur aktuellen Situation: „Es ist bedauerlich, dass der Marktplatz, der eigentlich ein Ort der Begegnung und Erholung sein sollte, zunehmend als Parkplatz genutzt wird. Die enge und unübersichtliche Parksituation nimmt den Bürgerinnen und Bürgern den Raum zum Verweilen und trägt dazu bei, dass der Platz an Attraktivität verliert. Es ist dringend notwendig, hier gegenzusteuern und den Marktplatz wieder zu dem zu machen, was er sein sollte – ein lebendiges Zentrum unseres Ortes.“ Problematisch sei auch die Tatsache, dass viele Kinder auf dem Schulweg über den Platz laufen und es wegen der Unübersichtlichkeit zu gefährlichen Situationen kommen kann.

Um eine Verbesserung zu erreichen, schlägt der CDU-Fraktionsvorsitzende Mario Maaßen vor, einen Teil der Festwiese hinter der Kirche als Ausweichparkplatz herzurichten; die Zufahrt könnte über den Schanzenweg erfolgen. Diese Fläche könnte mit Schotter belegt und als provisorischer Parkplatz genutzt werden. In einem zweiten Schritt sollen die Parkmöglichkeiten auf dem Marktplatz selbst durch dezente Markierungen oder den Einsatz mobiler Poller reduziert werden. Diese Maßnahmen würden nach Auffassung der CDU auch den Charakter des Marktplatzes als Begegnungsstätte wieder stärken.

Zudem möchte die CDU-Fraktion die Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz erhöhen. Vorgeschlagen wird die Installation eines Trinkwasserbrunnens sowie einer Ladestation für E-Bikes. „Der Marktplatz liegt an einem Fahrradwanderweg und es ist uns wichtig, dass wir ihn für Radfahrer und Fußgänger attraktiver gestalten“, so Küppers. „Diese Maßnahmen werden dazu beitragen, dass der Platz wieder belebt wird und sein aktuelles Image als Parkplatz verliert.“

Die CDU-Fraktion bittet die Stadtverwaltung, die vorgeschlagenen Maßnahmen zu prüfen und auch mögliche Fördermittel für die Dorf- und Strukturentwicklung in Betracht zu ziehen.