Friedenskonzert in der St.-Antonius-Kirche

Am 28. September 2025 findet um 18 Uhr in der katholischen Kirche St.Antonius ein besonderes Konzert statt.

„In Zeiten von gesellschaftlich bedeutenden Themen wie Krieg und Frieden möchten wir als Vokalensemble mit Musik aus vergangener und gegenwärtiger Zeit antworten“, so Shawn Kühn, der Dirigent des Vokalensembles „Vox Vocum“.

Das noch junge Ensemble hat sich 2022 gegründet und bereits einige Konzerte an verschiedensten Orten gestaltet.

Das Vokalensemble ist in einem Wallfahrtsort zu Hause, denn sie kommen aus Knechtsteden. Knechtsteden besteht aus einer großen Klosteranlage, in deren Mitte eine mächtige Basilika steht, die das Gnadenbild der schmerzhaften Muttergottes, genannt „Pieta“, beherbergt.

Somit weht auch ein marianischer Geist durch Vox Vocum. Von einem Wallfahrtsort in der Nähe der Domstadt Köln zum bekannten Wallfahrtsort in Kevelaer.

„Unser Chorleiter erzählte von Kevelaer und der bekannten Marienbasilika, aber auch von der architektonisch schönen Kirche St. Antonius, die der Marienbasilika einen Steinwurf entfernt gegenübersteht. Uns war dann klar, dass wir unsere Musik auch dort in der Basilika und in St. Antonius gerne zu Gehör bringen würden“, so Laura Joseph, Sängerin und Vorstandsmitglied von Vox Vocum.

Das Vokalensemble versteht seine Reise auch als eine musikalische Pilgerfahrt. So singen sie vorher um 15 Uhr in der Marienbasilika zur Pilgerandacht und um 18 Uhr dann in St. Antonius zum Konzert.

Es erklingen Werke von Aichinger, Bruckner, Mendelssohn, Ticheli, Whitcare u.a.

Zentrum des Programms bilden dabei die Stücke „Wie lieblich sind die Boten“ von Mendelssohn und der zu Herzen gehende „Earth Song“ von Ticheli, der auf die Welt schauen lässt und das Thema „Krieg und Frieden“ beeindruckend emotional verarbeitet.Die Kirche wird auch passend zur Musik leicht illuminiert, so dass man beim Zuhören die Kirche nochmal anders entdecken kann.

Der Eintritt an diesem Abend ist frei, um Spenden für die ausführenden Musikerinnen und Musiker wird sehr herzlich gebeten.

Weitere Informationen lassen sich unter www.antonius-kevelaer.de oder unter www.vox-vocum.de finden.