Frieden ist ein Lächeln

Der Wunsch nach Frieden ist wohl die brennendste Sehnsucht, die tief im Herzen der Menschen schlummert. Es ist die Sehnsucht nach einer friedvollen Welt, auf der alle Menschen, egal welcher Hautfarbe, egal welcher Religion miteinander in Freiheit leben können und dürfen. Es ist eine Sehnsucht, die auch im Herzen von Karl Timmermann aus Kevelaer brennt. Genau diese hat er aufgeschrieben, vertont und in einer aufwendigen Produktion als Musical über den Frieden und über das Leben der Menschen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit verfasst. Am kommenden Sonntag, 5. Juli, 16 Uhr stellt Karl Timmermann in einer Lesung, mit Auszügen aus der Doppel-CD, im Brauhaus „Kävelse Lüj“ auf der Maasstraße (aufgrund der momentanen Situation wird um eine verbindliche Anmeldung unter der Nummer 0152 057 78 620 gebeten) dieses Erstlingswerk vor.

