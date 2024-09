Der Wunsch nach Frieden ist leider zu einem Dauerthema geworden. Viele Brandherde auf der Welt lassen Menschen verzweifeln, doch die Sehnsucht nach Frieden ist ungebrochen.

Bereits im Jahre 2020 konnte Karl Timmermann mitteilen, dass sein Hörbuch „Frieden ist ein Lächeln – Gaukler auf der Spur“ fertiggestellt war. Dann kam die Corona- Pandemie, und das Werk schlummerte zunächst einmal in der Schublade. Nun können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer am 20. September 2024 um 19.30 Uhr im Forum Pax Christi in Kevelaer ein Bild davon machen, wie die berührende Geschichte auch zum Nachdenken anregt. Eine Lesung kurz vor den Feierlichkeiten um das Jubiläum der Kerzenkapelle, also eine Art „Vorspeise“.

Zur Geschichte: Einige Gaukler proben in Schweden ein neues Programm, welches sie überall aufführen wollen: das Krippenspiel. Um noch perfekter zu sein, entscheiden sie sich für eine Reise quer durch Europa bis nach Bethlehem. Auf dem Weg dorthin begegnen ihnen viele Menschen und Geschichten aus Gegenwart und Vergangenheit. Oft ist man mit dem Schiff unterwegs, beschwerlicher ist der Weg, wenn es gilt, Berge zu überwinden. Den Gauklern wird irgendwann deutlich, dass die eigene Auseinandersetzung mit der Geschichte, Religion und Kultur den Weg zum Frieden ebnen kann ­­– und vor allem die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich.

Man sollte von Neid und Missgunst ablassen, dafür lieber den Mitmenschen ein Lächeln schenken. So heißt es beim Schlusslied: „Frieden ist ein Lächeln auf dieser Welt, stärker als Worte, Macht oder Geld.“

Wie schon bei der Produktion des Hörbuches hat Karl Timmermann musikalische Freunde buchstäblich „mit ins Boot“ geholt, die ihn bei der Umsetzung der Lesung unterstützen. So sind Chrissie Maas, Samira Szabowski, Levin Ripkens und Gerrit Quade „mit an Bord“.

Die Akteure hoffen nicht nur auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie würden sich auch freuen, wenn sich Theatergruppen für Aufführungen des umfangreichen Werks entschließen könnten. Das Drehbuch ist bereits fertig und wartet auf die Umsetzung.

Einige Sponsoren wie die Sparkasse Rhein-Maas, Edeka Brüggemeier, das Musikhaus Welbers, die Biekerie und Walther Faltsysteme unterstützen diese Veranstaltung.

Der Eintritt ist kostenfrei. Die Spenden aus dieser Benefiz-Friedensaktion werden vollständig für den medizinischen Nothilfefonds zur Behandlung von mittellosen Menschen im Krankenhaus der „Stiftung Aktion pro Humanität“ im westafrikanischen Benin verwendet.