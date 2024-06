Freunde finden im Ferienzeltlager

In diesem Jahr bietet das beliebte Sommercamp Castra Nova wieder aufregende Ferien für Kinder und Jugendliche in Kevelaer an. Das Camp steht über einen Zeitraum von 28 Tagen in den ersten vier Wochen der Sommerferien zur Verfügung und kann flexibel innerhalb dieser Zeit gebucht werden.

Die Organisatoren empfehlen einen Aufenthalt von 14 Tagen, da das abwechslungsreiche Programm speziell auf diesen Zeitraum abgestimmt ist.

Das Camp bietet eine Vielzahl an Aktivitäten, darunter Outdoor-Abenteuer, kreative Workshops und sportliche Herausforderungen. Es ist die perfekte Gelegenheit für Kinder, neue Freunde zu finden, ihre Fähigkeiten zu erweitern und unvergessliche Erlebnisse zu sammeln.

Interessierte Eltern und Kinder können weitere Informationen auf der Website www.ferienfuerkinder.de finden oder sich direkt an Michael Krenn wenden. Er steht unter der Telefonnummer 0171/8362424 sowie per E-Mail unter camp@ferienfuerkinder.de zur Verfügung.