Freude über jeden Korb

Zwölf mobile Körbe waren aufgestellt und die Felder des Schulzentrums-Schulhofs an der Jahnstraße in Spielfelder aufgeteilt. Ungeduldig warteten die Mannschaften aus Kevelaer, dem Kreis Kleve und darüber hinaus auf den Startschuss zum ersten NRW-Streetball-Tour-Vergleich in Kevelaer.

„Wir sind relativ gut, haben geübt“, zeigten sich nicht nur Alina, Lilli, Fabienne und Nele überzeugt, weit zu kommen. Mit einem Gastauftritt der Zumba-Gruppe der Gesamtschule und dem Auftaktwurf von Schulleiter Michael Cuypers ging es dann los. „Das ist ein super Erfolg, in einer Reihe mit Städten wie Solingen, Dortmund oder Oberhausen zu stehen“, freute sich Cuypers über das Ereignis und zeigte als Werfer eine durchaus eigenwillige Technik. „Ich war früher Handballer.“

In Dreierteams spielten die Kinder und Jugendlichen danach in neun verschiedenen Kategorien jeweils zehn Minuten auf einen Korb. Wer zuerst 16 Punkte bekam oder am Zeitende die meisten Punkte auf sich vereinte, gewann die jeweilige Partie. Die meisten traten zu viert (ein Auswechselspieler) an. Court-Watcher zählten die Punkte, ohne Schiedsrichter durften die Teams selbst strittige Situationen miteinander auflösen.

Allein 33 Teams kamen von der Gesamtschule Kevelaer-Weeze. Dementsprechend hatte Kaan Arslan gut zu tun, seine Teams zu betreuen und ihnen wertvolle Tipps zu geben. Der Sportlehrer hatte mit dafür gesorgt, dass das Event in die Marienstad…

