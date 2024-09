Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Ab Oktober 2024 findet jeden Dienstag ein offenes Angebot für Kinder und Jugendliche im Neuland auf der Hauptstraße 26 statt. Gemeinsam mit der Jugendleitung der evangelischen Kirchengemeinde haben Kids verschiedenen Alters zwischen 13 und 15.30 Uhr nach der Schule die Möglichkeit, Hausaufgaben zu machen, Gesellschaftsspiele zu spielen oder an wechselnden Angeboten teilzunehmen.

Die Teilnahme ist in der Regel kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Am 1. Oktober werden Freundschaftsbänder gebastelt. Am 8. Oktober wird zusammen ein Obstsalat vorbereitet. In den Herbstferien findet am 15. Oktober der Malwettbewerb „Meine perfekte Stadt“ statt und am 22. Oktober kann man sich beim Mau-Mau-Turnier beweisen. Am 29. Oktober werden Tiere aus Klopapierrollen gebastelt.