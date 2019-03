Freitagsangebote in der Fastenzeit

Während der Fastenzeit gibt es in der Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde St. Marien wieder zahlreiche Angebote. Den Auftakt bilden drei Fastenpredigten in der Basilika an den ersten drei Freitagen in der Fastenzeit.

„Es freut uns sehr, dass wir dazu besondere Gäste in Kevelaer begrüßen dürfen“, sagt Dr. Bastian Rütten, Theologischer Referent in St. Marien. „Im Jahr der Europawahl wollen wir hier einen besonderen Schwerpunkt auf den europäischen Gedanken legen. Damit gehen natürlich Gedanken zu einem christlichen Menschenbild, sowie das Ideal einer, auf christlichen Werten basierenden, Politik einher.“

Am erste Abend, 8. März wird Pfarrer Christoph Stender in Kevelaer begrüßt. Er ist Priester des Bistums Aachen und derzeit der Geistliche Rektor des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (ZdK). „Zum zweiten Predigttermin begrüßen wir Pfarrer Dr. Antonius Hamers“, kündigt Rütten die Veranstaltung am 15. März an. Hamers ist promovierter Jurist, Priester des Bistums Münster und der Direktor des Katholischen Büros in Düsseldorf. Dies ist die Vertretung der NRW-Bistümer beim Land NRW.

Für die letzte Predigt (am 22. März) kommt der Gemeindereferent Dirk Tecklenborg aus Lingen (Ems) in die Marienstadt. Tecklenborg ist Pastoraler Koordinator einer großen Pfarreiengemeinschaft und vielen Kevelarern bekannt. Er war der Sprecher des Marienspiels „Mensch! Maria“. „Ich bin froh“, versicht Domkapitular Kauling, „dass wir dieses Thema so von drei verschiedenen Seiten betrachten können. Europa ist ein wichtiges Thema und muss uns allen wichtig bleiben.“ Besonders im Jahr der Europawahl sollen hier deutliche Akzente spürbar sein. Alle drei Predigten beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Ein Angebot für Schulkinder

Ein Angebot für Schulkinder der Jahrgangsstufen 5 bis 7 soll auch diese Zielgruppe in den Blick nehmen. Kaplan Christoph Schwerhoff wird mit seinem Team am Freitag, 29. März, von 19 bis 21 Uhr die Kirchräume des Kapellenplatzes mit allen Sinnen erkunden. Treffpunkt ist an der Pforte des Priesterhauses. Eine Taschenlampe sollte mitgebracht werden. Es gibt viele Botschaften und Symbole in den Kirchengebäuden zu entdecken. An diesem Abend geht diese Gruppe auf Spurensuche.

Nach dem die Vigilfeiern im vergangenen September und im Advent so große Resonanz hervorgerufen haben, wird es auch in der Fastenzeit eine solche Abendfeier geben. Am Freitag, 5. April, beginnt in der Basilika die Vigil unter dem Thema: „Sucher (m)eines Weges“. Die musikalische Gestaltung liegt beim Knabenchor unter der Leitung von Basilikakantor Sebastian Piel. Die inhaltliche Gestaltung der Feier teilen sich Dr. Bastian Rütten und Pfarrer Kauling. Im Anschluss ist die Basilika bis 21.30 Uhr geöffnet. Es gibt Zeit zur Anbetung, zum Gespräch, zu Einzelsegnung und zur Beichte. Der Abend schließt mit einer Komplet und dem eucharistischen Segen um 21.30 Uhr.

Eine Kreuzwegandacht (Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr in der Beichtkapelle), die Frühschichten (jeden Mittwoch um 6 Uhr im PCH) und die Stille Oase mit Pfarrer Kauling (Donnerstag, 14. März, um 19.30 Uhr) runden das Angebot ab.

„Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot zusammenstellen konnten“, sagt Dr. Bastian Rütten. „Fasten, das hat ja in erster Linie nicht mit einem „Weniger“ zu tun, sondern mit einem „Mehr“.“, so der Theologe. „Wir wollen deutlich machen: Da wo man sich in der Zeit vor Ostern Zeit für sich und seinen Glauben nimmt, kommt unter dem Strich ein Plus raus!“

Am Sonntag, 7. April, findet um 20 Uhr ein weiterer Abend in der Reihe „Kultur im Priesterhaus“ statt. Im Speisesaal des historischen Gebäudes stellt Dr. Bastian Rütten sein neues Buch „Segenszeiten“ vor. Es ist ein spirituelles Lesebuch durch das Jahr und das Leben. Musikalisch wird der Abend von Elmar und Biggi Lehnen, Anja Rossmann und Tom Löwenthal gestaltet. Der Eintritt ist frei.