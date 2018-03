Kevelaer. Was ist das Beste am Fahrradfahren? „Die Pausen“, mag mancher antworten. Scherz beiseite: Die Erstausgabe der „fahrRad-Pause Kevelaer“ auf dem Peter-Plümpe-Platz besuchten im vergangenen Jahr unglaublich viele Pedalritter. Und die Vorteile dieser Fortbewegungsart in einer (Fahrrad-)Wallfahrtsstadt wie Kevelaer zu erklären, die sich zudem das Motto „Gesund an Leib und Seele“ auf die Fahnen geschrieben hat, käme dem sprichwörtlichen Eulentransport nach Athen gleich.

Grund genug für eine Zweitauflage des „Fahrradfestes für die ganze Familie“, diesmal am 29. April, quasi zum „Start in die Zweirad-Saison“.