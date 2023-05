Freie Plätze beim Sommercamp

Beim beliebten Sommercamp CASTRA NOVA in Kervenheim gibt es noch freie Plätze. Das Camp findet in den ersten fünf Wochen der Sommerferien statt. Eine Teilnahme ist möglich für entweder 12, 17, 23 oder 34 Tage. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis sechzehn Jahren. Dabei müssen die Teilnehmenden nicht aus Kevelaer oder der Region kommen. Es können jeder und jede mitmachen. Eine Mitgliedschaft bei den Pfadfindern ist ebenfalls nicht erforderlich. Der Teilnahmebeitrag pro Teilnehmer beträgt bei 12 Tagen z. B. 311 Euro oder 427 Euro bei 17 Tagen. Enthalten sind darin alle Kosten wie z. B. Unterkunft und Verpflegung. Übernachtet wird in Zelten mit vier bis fünf Personen – es gibt also genügend Platz, um sich gemütlich und wohnlich einzurichten.

Zu den Höhepunkten des Camps zählen neben dem Leben im Zeltlager mit Lagerfeuer und Stockbrot auch Großgruppenspiele und Aktionsangebote zu Workshops, Fahrrad- und Schlauchboottouren sowie ein Schnuppertauchen mit Leiter Clem und den Niederrheintauchern.

Anmeldungen und weitere Informationen zum Zeltlager gibt es bei Michael Krenn unter Tel. 0171 8362424 oder per Email an camp@ferienfuerkinder.de sowie im Internet unter www.ferienfuerkinder.de.