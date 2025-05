Das kühle Nass lädt in Kevelaer wieder ein Freibadsaison gestartet

/ von Lisa Schweren

Man freut sich über das neue Sonnensegel. Foto: LS

Der April und der Mai haben sich in diesem Jahr von ihrer besten Seite gezeigt und das Wetter hat schon lange zum Schwimmen unterm freien Himmel eingeladen. Am vergangenen Donnerstag war es dann endlich soweit und das Tor zum Kevelaerer Freibad wurde von Bürgermeister Dr. Dominik Pichler geöffnet.

Schon vor 10 Uhr haben sich nach und nach begeisterte Freibad-Schwimmer vor dem Eingang versammelt. Man begrüßte sich freudig. Der ein oder andere „Frohes neues Jahr!“-Wunsch wurde ausgetauscht. Man kennt sich untereinander.

„Ich gehe auch im Hallenbad schwimmen. Aber Freibad ist nochmal anders. Vor allem wenn die Sonne scheint“, meint eine Schwimmerin.

Damit das Schwimmen auch dieses Jahr wieder ohne Probleme läuft, hat sich das Technikteam des Bädervereins zwischen den Saisons richtig ins Zeug gelegt.

Alles wurde gewartet und die Folie im Nichtschwimmerbecken wurde nach insgesamt acht Jahren Arbeit komplett erneuert. Besondere Neuheiten in diesem Jahr sind das große Sonnensegel über dem Matschspielplatz, die lustigen Pinguin-Mülleimer am Kinderbecken und die brandneue Elefantenrutsche am Nichtschwimmerbecken. Die erstrahlt in herrlicher dunkelblauer Farbe. Wie Klaus Schürmanns, Vorsitzender des Bädervereins, verrät, wurde die Farbe ausgewählt, damit die Rutsche aussieht wie der Elefant der…