Freibad-Saison startet am 15. Mai

Am Mittwoch, 15. Mai, startet in Kevelaer wieder die Freibad-Saison. Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange und es wurden zahlreiche Arbeiten durchgeführt. So wurde unter anderem ein weiterer Teil der Schwimmbadfolie im Nichtschwimmerbecken durch das Technik-Team des Bädervereins erneuert. Dafür waren zunächst umfangreiche Arbeiten am Boden des Beckens notwendig, bevor die neue Folie aufgebracht werden konnte. Nach der Freibad-Saison 2024 wird der restliche Teil der Folie des Nichtschwimmerbeckens ausgetauscht.

Der Bäderverein hat neue Spielgeräte für Kleinkinder und für den Wasserspielplatz angeschafft. Verschiedene Malerarbeiten und die Inbetriebnahme der technischen Anlagen sorgen dafür, dass der Eröffnung Mitte Mai nichts mehr im Wege steht.

Veranstaltungen

Auch in diesem Jahr plant die Wallfahrtsstadt Kevelaer gemeinsam mit dem Bäderverein wieder zahlreiche Veranstaltungen im Freibad. Es soll erneut eine Pool-Party am 18.08. und ein Abend-Schwimmen im Spätsommer geben. Auch das Hundeschwimmen am 22.09. nach der Freibad-Saison wird wieder stattfinden.

In den Sommerferien sind auch wieder das Museum mit der Veranstaltungsreihe „Museum goes to Freibad“ und die Atempause mit Aquagymnastik-Angeboten im Freibad vertreten. Die DLRG Ortsgruppe Kevelaer feiert am 07.09.2024 ihr 90-jähriges Jubiläum im Freibad.

Weitere Infos zu den einzelnen Veranstaltungen folgen.

Neue Eintrittspreise im Freibad ab der Saison 2024:

Die Einzelkarte für Erwachsene kostet nun 5 Euro (vorher 3 Euro), Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 17 Jahren zahlen für die Einzelkarte weiterhin 2 Euro. Neu ist jedoch, dass der Eintritt für Kinder nur noch bis einschließlich drei Jahre kostenfrei ist (vorher Kinder bis einschließlich fünf Jahre). Auch der Feierabend-Tarif (ab 18 Uhr) wurde von 2 Euro auf 2,50 Euro erhöht.

Das Freibad ist täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter kann die Wallfahrtsstadt Kevelaer die Öffnungszeiten auf die Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr beschränken. In diesem Jahr wird das Freibad dienstags von 10 Uhr bis 20 Uhr verlässlich bei (fast) jeder Wetterlage geöffnet sein.

Informationen und eine Übersicht der aktuellen Preise auf www.kevelaer.de/freibad.

Bäderverein

Für Fragen rund um die Mitgliedschaft im Bäderverein Kevelaer e. V. stehen vom 04.05. bis zum 20.07. Vorstandsmitglieder jeden Samstag (außer Kirmessamstag 11.05.) von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr persönlich als Ansprechpersonen im Freibad zur Verfügung.