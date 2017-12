Kevelaer. Frederike Wouters ist in Fachkreisen als eine der weltbesten Streetart-Künstlerinnen bekannt und betätigt sich in dem Genre auch als Organisatorin von Streetart-Festivals in vielen Ländern der Erde. In ihrem KuK-Atelier in Kevelaer am Johannes-Stalenus-Platz bietet sie Workshops, Kunst und Kultur an. Am vergangenen Wochenende hatte sie für einen Straßenmalworkshop Besuch von einer Jugendgruppe und dem Leiter des Jugendzentrums „Trafo“, Armin Polfuß, aus Castrop-Rauxel. Der Workshop verlief mit großer Begeisterung der Kinder, die auf einer Fläche von 1 x 1 Meter ihre Kunstwerke unter der Anleitung von Wouters entstehen ließen und ihre Werke stolz mit ins Ruhrgebiet nahmen.