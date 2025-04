Fred Eickhoff ist Festkettenträger in Winnekendonk

Der Heimatabend in Winnekendonk war in diesem Jahr karnevalistisch angehaucht. Die Achterhoeker Karnevalsgesellschaft wird 20 Jahre alt und ist festgebender Verein.

Fred Eickhoff hat etliche Sitzungen moderiert und ist auch darüber hinaus einer der ganz Engagierten, die von Anfang an dabei sind. Zu seinem Adjutanten hat er seinen Schwager Dirk Schuschmel ernannt. Beide sind mit ihren Familien komplett dem Karneval verfallen und stecken tief in der Organisation jeder Session und dem Bau des Karnevalswagen.

Am Samstag wurde aber zunächst zurückgeblickt, bis ins Jahr 1795. Dort begann der Rückblick von Georg Drißen immer in Jahre, die mit einer 5 enden. Es gab viel Neues zu hören und Erinnerungen wurden wieder aufgefrischt. Die Fotos, auf denen man alte Bekannte oder sich selber in jüngeren Jahren sah, wurden mit vielen Ohs und Ahs kommentiert.

Der Musikverein hatte den Heimatabend mit zwei Musikstücken eröffnet und war immer wieder mit seinen rund 25 Musikern im Einsatz. Moderator des Abends war wieder der Präsident der Geselligen Vereine, Christian Mülders. Gekonnt sagte er die Programmpunkte an und führte kurzweilig durch den Abend.

Den Rückblick auf das Festjahr 2024, in dem die Geselligen Vereine Winnekendonk 75 Jahre alt wurden, gestalteten Hermann-Josef Essen und sein Sohn Andreas. Sie zeigten Videos vom Kirmeswochenende und die damalige Stimmung schwappte in die ÖBS in Winnekendonk.

Der scheidende Festkettenträger Georg Drißen und sein Adjutant Karl-Josef van den Berg erhielten ihre Urkunden und Ehrennadeln in Gold und Silber samt Blumenstrauß als Dankeschön für eine gelungene Kirmes und viele schöne Momente.

Die AKG präsentierte sich natürlich karnevalistisch, unter anderem mit dem Soloauftritt eines Funkenmariechens und einer Tanzgruppe. Nachdem das Geheimnis gelüftet war, wurde mit dem Kirmesschnaps angestoßen, der nach einem engagierten Probetrinken bei Moosbur kreiert wurde. Er heißt „Narrengold“ und wurde fleißig ausgeschenkt. Der Kirmes am ersten Juli-Wochenende in Wido steht damit nichts mehr im Wege.