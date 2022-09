FrauenInfo Tag diesmal to go

Der „FrauenInfoTag“ (FIT) findet in diesem Jahr als „to go“-Variante statt. Die Organisatoren des Kreises Kleve hatten dieses Format mit Vor-Ort-Terminen in den Städten und Gemeinden im Vorjahr erstmalig ins Leben gerufen – mit Erfolg. „Bei ‚FIT to go‘ werden wir in diesem Jahr in Kleve, in Emmerich am Rhein und in der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit unserem Infostand präsent sein, um für spontane Fragen interessierter Frauen Rede und Antwort zu stehen. Außerdem geben wir unsere mit Informationsmaterial verschiedener Partner gefüllten Papiertüten aus“, so Alisa Fleskes, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters Kreis Kleve. Sie organisiert den „FIT to go“ federführend mit der Beauftragten für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Wesel, Christiane Naß.

Am Freitag, 16. September 2022, baut das Team den Infostand in Nachbarschaft des Wochenmarktes der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf. In Kevelaer ist der Infostand in Anlehnung an die Wochenmärkte in der Zeit von 10 bis 13 Uhr besetzt.

Die Zielgruppe sind Frauen, die mit ihrer beruflichen Situation nicht zufrieden sind. Die Ansprechpartnerinnen geben unter anderem Hilfestellungen bei der Jobsuche für Arbeitsuchende. Auch Frauen, die über einen beruflichen Wiedereinstieg – beispielsweise nach der Familienphase – nachdenken oder Interesse an einer beruflichen Neuorientierung oder an einer Qualifizierung haben, erhalten Informationen und Kontakte möglicher Ansprechpartner. Auch für Alleinerziehende hält das Team Informationen bereit.

Den Infostand betreuen die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters Kreis Kleve, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Wesel, das Kreis Klever Projekt „Einelternfamilien stärken und fördern“ (EFUS), das Kommunale Integrationsmanagement Kreis Kleve sowie das Projekt „Teilzeitberufsausbildung – Einstieg begleiten – Perspektiven öffnen“ (TEP) des SOS Kinderdorf Niederrhein.

Neben diesen Partnern liefern zudem die Euregio Rhein-Waal mit ihrem Grenzinfopunkt, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve, die Diakonie im Kirchenkreis Kleve e. V. sowie die Frauenberatungsstelle „IMPULS“ Informationsmaterial für interessierte Frauen.

Eine digitale Veranstaltungsreihe im Rahmen des „FrauenInfoTage“s werde im November dieses Jahres in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Wesel und dem Jobcenter Kreis Wesel folgen, informieren die Veranstalter.