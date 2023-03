Frauengeschichte(n) in Kevelaer

Am Mittwoch, 8. März 2023, ist es wieder so weit: An diesem Tag machen Frauen auf der ganzen Welt mit Veranstaltungen und Demonstrationen auf die noch immer nicht erreichte Geschlechtergerechtigkeit aufmerksam. Auch die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Kleve möchten mit ihren Veranstaltungen zu diesem Thema sensibilisieren.

Außergewöhnliche Stadtführung

Zusammen mit dem Kevelaer Marketing lädt die Gleichstellungsbeauftragte der Wallfahrtsstadt unter dem Motto „Frauen in Kevelaer, vorgestern, gestern und heute“ am Mittwoch, 8. März 2023, um 14 Uhr alle Interessierten zu einer einstündigen Stadtführung durch die Kevelaerer Innenstadt ein. Im Anschluss daran erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim gemeinsamen Kaffeetrinken im Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. weitere interessante Einblicke in die Geschichte der Frauen des Museums. Um Voranmeldung wird gebeten. Tickets zum Preis von zehn Euro können online gebucht oder in der Tourist Information der Wallfahrtsstadt erworben werden.

Darüber hinaus lädt die Gleichstellungsbeauftragte am Sonntag, 19. März 2023, ab 16 Uhr (Einlass 15.30 Uhr) zu einer weiteren Veranstaltung ins Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte in Kevelaer ein. Unter dem Titel „Angebissen“ nimmt die Schauspielerin Jutta Seifert die Gäste mit auf eine literarisch-musikalische Zeitreise durch die letzten 100 Jahre Frauengeschichte. Tickets zum Preis von 3 Euro sind im Vorverkauf in der Tourist Information erhältlich. Zudem wird auch eine kostenfreie Kinderbetreuung vor Ort ermöglicht, zu der die Kinder jedoch im Vorfeld angemeldet werden müssen.

Auch in anderen Städten im Kreis Kleve finden Veranstaltungen zum Weltfrauentag statt. In Geldern wird am 9. März 2023 um 20 Uhr die Kömodie „Freibad“ von Doris Dörrie im Herzogtheater gezeigt. Tickets gibt es im Vorverkauf über www.herzogtheater.de oder an der Abendkasse.

In der Stadthalle Kleve gastiert am 8. März 2023 um 20 Uhr die Kabarettistin Sia Korthaus mit ihrem Programm „Im Kreis der Bekloppten“. Tickets ab 19 Euro sind im Vorverkauf an der Information des Bürgerbüros oder unter www.reservix.de zu haben. Zudem gibt es Infostände, an denen man sich über die Arbeit des Klever Frauenhauses informieren kann.