Frauengemeinschaft übergibt 2500 Euro an Bosnienhilfe

Grund zur Freude hatte jetzt die Bosnienhilfe der Duisburger Caritas mit ihrem Begründer Heribert Hölz. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ursula konnte er im Priesterhaus von der KFD St. Marien eine Spende in Höhe von 2500 Euro entgegennehmen.

Die KFD hatte das Geld über zahlreiche Veranstaltungen – darunter das Adventscafé und die Benefizveranstaltung am 13. Dezember mit dem Familienchor in der Clarissenkirche – und im Rahmen der monatlichen Versammlungen zusammengebracht.

Die Kevelaerer Frauengemeinschaft unterstützt seit rund zwei Jahrzehnten die Aktivitäten von Hölz, der seit 1992 die Menschen in vom Krieg erschütterten Land auf dem Balkan mit Projekten und Hilfslieferungen unterstützt. Aktuell plant das Ehepaar seine 90. Bosnienfahrt, die voraussichtlich im Frühjahr stattfinden wird.

Hölz bedankte sich für die Spende. Es sei großartig, dass es so viele Menschen in Kevelaer und insgesamt am Niederrhein gebe, die seine Bemühungen und die seiner Frau über die Jahre mit unterstützt haben.

Die Hilfe sei in dem von Armut und Zerstörung nach wie vor geprägten Land weiterhin dringend notwendig – und die Menschen seien für die Unterstützung sehr dankbar. „Die schlimmste Katastrofe ist das Vergessen“, sagte der 76-Jährige.