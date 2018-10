Frauen verzaubern mit Liedern

Vokalensemble InCantata zu Gast in St. Maria Magdalena

Der Förderkreis der Geistlichen Konzerte an St. Maria Magdalena Geldern lädt ein zum nächsten Konzert am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr in die Pfarrkirche.

„InCantata“ heißt wörtlich „verzaubert“ und sinngemäß „im Lied“ – dieser Name ist Programm für das Frauen-Vokalensemble InCantata aus Kleve. Die zehn Sängerinnen unterschiedlicher musikalischer Herkunft sind inzwischen im dritten Jahr am Niederrhein unterwegs, um die Zuhörer mit ihren Stimmen zu verzaubern. Der Klang der Stimmen ausgebildeter Sängerinnen und Solistinnen mischt sich mit denen erfahrener Chorsängerinnen zu einem homogenen Gesamtklang.

Sopran und Mezzosopran werden dabei in wechselnder Besetzung von Karin Schulte, Sylvie Hammer, Birgit Welsing, Franziska Dieckmann, Kerstin Jansen-Verhoeven und Christiane Mühlenhoff-Simon gesungen, den Alt besetzen Britta Willikonsky, Gisela Peters, Regina Henke und Angela Rosenthal. Einen Dirigenten gibt es bei InCantata nicht, in den Proben wird die musikalische Gestaltung der Werke gemeinsam erarbeitet. Kleve, Goch, Emmerich, Rees, Bedburg-Hau und Kalkar waren die bisherigen Stationen ihrer Konzerttätigkeit.

Als Hauptwerk des Konzerts erklingt die Messe in Es-Dur, op. 155 (Missa Reginae Sancti Rosarii) für dreistimmigen Frauenchor und Orgel von Josef Gabriel Rheinberger, ein Werk mit gesangvoller, inniger Stimmführung und fein ausgearbeiteter, selbstständiger Orgelbegleitung. Aber auch die Kompositionen „Denn er hat seinen Engeln“ und „Hebe deine Augen auf“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy werden sicher für einen besonderen Hörgenuss garantieren.

Weiter erklingen noch Werke von Rameau, und Fauré. Die Begleitung liegt in den Händen von Kantor Dieter Lorenz.

Karten zum Preis von 10 Euro (Schüler und Studenten 5 Euro) sind erhältlich beim Förderkreis Geistliche Konzerte (Telefon: 02831/1324709) oder an der Abendkasse.