Frauen Union informiert zum Thema Brustkrebs

Anfang Oktober fand auf Einladung der Frauen Union im Kreis Kleve auf dem Gestenhof der Familie Verweyen in Bedburg-Hau eine Zusammenkunft im Rahmen des “pink October” statt.

Jede siebte Frau erhält in ihrem Leben die Diagnose Brustkrebs. Das sind 192 Frauen täglich. Um mehr Bewusstsein für die Thematik zu schaffen, gilt der Oktober auch als “Brustkrebsmonat”. Die Frauen Union im Kreis Kleve nahm es sich daher zum Anlass eine Informations- und Austauschveranstaltung zu eben jener Thematik anzubieten. Als Referentin konnte die leitende Oberärztin der Gynäkologie und des Brustzentrums im St. Antonius-Hospital Kleve, Frau Dr. med. Katrin van Heumen, gewonnen werden. Zusätzlich führt Frau Dr. Heumen den Verein Interessengemeinschaft Krebs e.V..

Knapp 40 interessierte Damen kamen zusammen, um sich über die Früherkennungsmethoden und Behandlungsmöglichkeiten, aber auch über das Brustzentrum in Kleve zu informieren.

Im Mittelpunkt des Vortrags standen die Bedeutung der Vorsorgeuntersuchungen und der Fortschritt in der Forschung. So wurde noch einmal durch Frau Dr. van Heumen betont, wie wichtig es ist, frühzeitig Anzeichen zu erkennen und regelmäßige Untersuchungen durchzuführen, um die Heilungschancen zu maximieren. Im Anschluss an den Vortrag fand noch ein geselliges Beisammensein statt, bei dem die Teilnehmerinnen die Möglichkeit hatten, sich in entspannter Atmosphäre bei einem Häppchen auszutauschen. Viele nutzen die Gelegenheit, um persönliche Fragen zu stellen und sich über eigene Erfahrungen auszutauschen. Deutlich wurde dadurch noch einmal, wie wichtig es ist, das Thema Brustkrebs offen anzusprechen. Jede Teilnehmerin hatte die Möglichkeit, eine Anerkennung für die Bewirtung vor Ort zu entrichten. Die finanzielle Unterstützung wird gerne an die Interessengemeinschaft Krebs e.V. weitergegeben und so kamen stolze 410 Euro zusammen.

Der Vorstand der Frauen Union im Kreis Kleve freut sich sehr über die rege Teilnahme, die Stärkung des Netzwerkes der Frauen untereinander und freut sich, in Zukunft ebenfalls Veranstaltungen zu ähnlich relevanten Themen organisieren zu können.