Frauen Union der CDU bekam Einblicke in Kevelaers Historie

Die Frauen Union der CDU Kreis Kleve nahm gemeinsam mit den beiden Landtagskandidaten Dr. Günther Bergmann und Stephan Wolters an einer Stadtführung zum Thema bedeutende Frauen in Kevelaer teil.

Die Stadtführerin berichtete über die Geschichte des Wallfahrtsortes und die zentrale Rolle der Frauen bei der Entwicklung der Stadt. Die Historie in Kevelaer zeigt, dass Frauen die Stadt in weiten Teilen mitgeprägt haben und bis heute großen Einfluss ausüben. Dies zeige sich zum Beispiel an der Mitwirkung in Bibliotheken, Kirchen, Zeitungsredaktionen oder Museen.

Im Anschluss der Stadtführung tauschten sich die CDU-Mitglieder bei Kaffee und Kuchen über die aktuelle politische Lage aus und diskutierten auch über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Walburga Kamps, Vorsitzende der Frauen Union Kreis Kleve freute sich über die rege Teilnahme an der Stadtführung und die spannenden Einblicke der Historie bedeutender Kevelaerer Frauen.