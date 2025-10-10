Frauen blicken hinter die Krupp-Geschichte

Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten unternahmen 42 Frauen – darunter Unternehmerinnen des Unternehmerinnen- und Gründerinnentreffs sowie interessierte Frauen aus dem gesamten Kreisgebiet – eine Exkursion zur Villa Hügel in Essen.

Unter dem Motto „Frauenpower – Im Dienst der Familie und Firma Krupp“ erhielten die Teilnehmerinnen spannende Einblicke in die Geschichte der Industriellenfamilie Krupp und das beeindruckende Anwesen.

„Die Geschichte der Familie Krupp zeigt eindrucksvoll, wie stark Frauen in die Entwicklungen der Unternehmens- und Familiengeschichte eingebunden waren – auch wenn sie oft im Hintergrund wirkten. Das war für viele von uns ein inspirierender Perspektivwechsel“, betonen die Organisatorinnen Sandra Poschlod-Grause und Susanne Schultze-van Acken, Gleichstellungsbeauftragte der Kreisverwaltung Kleve.

Abgerundet wurde die Exkursion durch ein gemeinsames Essen am Baldeneysee, bei dem die Eindrücke des Tages in entspannter Atmosphäre nachbesprochen wurden.