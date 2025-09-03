Was sich wie ein großes Chorkonzert anhörte, war das Mitsingkonzert von Frau Höpker in Kevelaer.

Bereits 2022 und 2023 hat sie im Konzert- und Bühnenhaus zahlreiche Gäste begeistert. Ob Schlager, Popsongs, Klassiker oder Rockhymnen – Sängerin und Pianistin Katrin Höpker brachte ausgelassene und fröhliche Stimmung mit. Am Samstag, 31. Januar 2026, um 19 Uhr kommt sie erneut mit einem bunt gemischten Repertoire nach Kevelaer. Eine große Leinwand und ein Flügel – mehr braucht es für den Mitsingabend nicht.

Ab sofort sind Eintrittskarten für die Show im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de, www.eventim.de, in der Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus sowie ab dem 2. September in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich. Der Eintritt kostet 22 Euro.