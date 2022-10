Fraktionen fordern Kreisverkehr an Weller Landstraße

Die Kreuzung Weller Landstraße / Twistedener Straße beschäftigt einmal mehr die Kevelaerer Politik. Die KBV hat jetzt beantragt, dort einen Kreisverkehr einzurichten. Unterzeichnet haben den Antrag die Fraktionschefs aller im Rat vertretenen Parteien. Die Verwaltung soll das Thema auf die Tagesordnung der kommenden Ratssitzung setzen, fordern die Fraktionsvorsitzenden in ihrem Schreiben.

„Die Kreuzung Weller Landstraße – Twistedener Straße soll zu einem Kreisverkehr auch im Hinblick auf den zunehmenden Verkehr nach Fertigstellung der OW I zügig umgebaut werden. Der Bürgermeister der Stadt Kevelaer nimmt dazu mit dem zuständigen Straßenbaulastträger zeitnah Kontakt auf und wirkt auf die Realisierung des Projektes hin. In diesem Zusammenhang ist eine etwaige Kostenbeteiligung der Stadt Kevelaer zu klären“, heißt es in dem Antrag.

Immer wieder schwere Unfälle

In der Begründung führen die fünf Fraktionschefs einen schweren Verkehrsunfall sowie die künftige Verkehrsbelastung an: „Am 11.10.2022 kam es wieder zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung. Ein Mädchen wurde mit ihrem Fahrrad aus Twisteden kommend schwer verletzt, weil es die Vorfahrt eines mutmaßlich unter Rauschmittel stehenden Autofahrers nicht beachtet hat. Unbeschadet davon handelt es sich offensichtlich bei der Kreuzung um einen Unfallschwerpunkt. Die Unfallstatistik sollte dies belegen.

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10 km/h, Bodenschwellen und Beschilderungen auf der Twistedener Straße, sowie Tempo 70 km/h auf der Weller Landstraße verhindern dort offensichtlich keine Unfälle.

Nach Fertigstellung der OW I wird die Weller Landstraße, als Fortsetzung der OW I, noch mehr Verkehr aufnehmen.“