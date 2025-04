Frauenmahl im Priesterhaus mit zahlreichen Referentinnen zu verschiedenen Themen Fragen zur Welt von morgen

/ von Geertje Wallasch

Referentinnen und Frauen vom Fachausschuss für Frauenfragen Foto: gee

Über 70 Frauen waren der Einladung gefolgt, die der ‚Fachausschuss für Frauenfragen‘ des Evangelischen Kirchenkreises ausgesprochen hatte. Die Statements der sieben Referentinnen, die zu dem Frauenmahl eingeladen waren, zu der Frage „Wie wollen wir leben“ wurden an den Tischen im Speisesaal des Priesterhauses in Kevelaer während des Abends am 21. März 2025 rege weiter besprochen.

Ein trotziges ,Dennoch‘

Mit einem alkoholfreien Fruchtsecco wurden die Frauen begrüßt. Die Platzwahl war freigestellt. Pünktlich um 17.30 Uhr begrüßte die Vorsitzende des Fachausschusses (FAFF), Dr. Rose Wecker, die Frauen im Saal zum 5. Frauenmahl im Evangelischen Kirchenkreis Kleve. Zwischendurch musste dieses Format aus bekannten Gründen ausfallen. Frauen hätten etwas zu sagen und nicht nur das, Frauen bewegten etwas, führte Wecker weiter aus. Ihre Statements stünden für ein trotziges ,Dennoch‘. Trotz Verletzungen und Gefährdungen sei das Leben lebenswert. Das Ritual, dass die Frauen des Fachausschusses die Referentinnen vorstellten, wollten sie auch an diesem Abend so beihalten.

Speisen zwischen den Reden

Zwischen den Reden wurden die Speisen aufgetragen von Brot mit Dip, Salatteller der Saison über Rindfleischsuppe oder Tomatensuppe zu Quiche, Variationen zur Mascarponecreme mit Kirschgrütze. Lucie Weinert stellte Miriam Drazek, eine wissenschaftliche Mit…