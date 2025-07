Fotowettbewerb Euregio Rhein-Waal

Die Euregio Rhein-Waal ist dieses Jahr wieder auf der Suche nach kreativen Fotografen, die am jährlichen Fotowettbewerb teilnehmen wollen. Das Thema ist dieses Mal „Gemeinsam verschieden”.

Für eine erfolgreiche Teilnahme ist es wichtig, dass die Fotos einen Bezug zum Thema haben. Dieses Jahr bittet die Euregio alle Hobbyfotografen, abzulichten, woran sie denken, wenn sie die Worte „Gemeinsam verschieden“ hören. Es ist wichtig, dass die Fotos originell und kreativ sind. Die Fotos müssen auch im Arbeitsbereich der Euregio Rhein-Waal aufgenommen worden sein.

Der Vorstand der Euregio Rhein-Waal wählt in diesem Jahr gemeinsam mit den Einwohnern der Euregio Rhein-Waal die schönsten Fotos aus.

Die Gewinner werden spätestens Anfang Dezember benachrichtigt. Die jeweils zwei schönsten Einsendungen aus Deutschland und den Niederlanden werden mit einem Geldpreis in Höhe von 200 bzw. 100 Euro belohnt. Die Entscheidung kann nicht angefochten werden.

Interessierte Hobbyfotografen können ihre Fotos noch bis zum 5. September 2025 digital an info@euregio.org oder in einem geschlossenen Umschlag unter Angabe von „Fotowettbewerb“ an Euregio Rhein-Waal, Emmericher Str. 24, 47533 Kleve, einreichen.

Der Wettbewerb steht allen Einwohnern der Euregio Rhein-Waal offen und jeder Teilnehmer kann max. drei Fotos einsenden. Diese müssen digital oder ausgedruckt eingesendet werden und mit Titel, Ort der Aufnahme, Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Fotografen versehen sein.

Die Euregio Rhein-Waal erhält für alle eingesendeten Fotos die Nutzungsrechte unter Nennung des Fotografen. Die eingesendeten Fotos gehen in das Eigentum der Euregio Rhein-Waal über.

Alle Informationen über den Fotowettbewerb können Sie nachlesen auf https://www.euregio.org/de/Fotowettbewerb25.