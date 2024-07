In der Sonderratssitzung am Dienstag, 16. Juli 2024, ging es um den Beschluss zur Verlängerung des Vertrags zwischen der Wallfahrtsstadt Kevelaer und der NIAG zur Fortführung der Linie 73.

Der Rat hat dem Beschluss, die Linie in ihrer bisherigen Linienführung fortzuführen, einstimmig zugestimmt.

Der aktuelle Dienstleistungsauftrag mit der NIAG und dem Tochterunternehmen LOOK Busreisen GmbH für die Buslinie 73 endet am 30. September 2024. Eine Fahrgastzählung, die die Stadt im September 2023 beauftragt hatte, zeigte eine hohe Nachfrage an allen Verkehrstagen, besonders am Wochenende.

Um den Betrieb der Linie 73 nahtlos fortzusetzen, soll nun ein neuer Auftrag an die NIAG bis zum 31. Dezember 2025 vergeben werden. Nach dem Beschluss des Rates geht die Verwaltung nun in die Vertragsverhandlungen mit der NIAG.