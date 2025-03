Fonds Energie für Kevelaer fördert wieder Projekte

Auch im Jahr 2025 unterstützt der Fonds „Energie für Kevelaer“ wieder Kitas, Schulen, Vereine und andere gemeinnützige Organisationen in der Stadt.

Dafür stellen die vier Fondsgeber – BW Kevelaer, Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord, Stadtwerke Kevelaer und die NiersEnergie – gemeinsam 50.000 Euro zur Verfügung. Rund 160 Vereine und Verbände in Kevelaer werden in den kommenden Tagen über die neue Ausschreibung informiert. Die Antragsfrist endet am 7. April.

Schnell, unbürokratisch und effektiv

„Vereine sind das Herz unserer Stadt. Sie stärken den Zusammenhalt, fördern das Ehrenamt und machen Kevelaer lebenswerter. Der Fonds ‚Energie für Kevelaer‘ ist unser Beitrag, dieses Engagement zu unterstützen“, erklärt Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.

Besonders willkommen sind Projekte, die sich mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder Energieeinsparung beschäftigen.

„Wir freuen uns über jede Idee, die einen Beitrag zur Energiewende leistet“, ergänzt Wolfgang Toonen, Betriebsleiter der Stadtwerke Kevelaer. „Denn gemeinsam können wir den Wandel aktiv mitgestalten.“

Vielfältige Projekte

Die Fördermittel können für eine Vielzahl von Maßnahmen verwendet werden. Dazu zählen beispielsweise Anschaffungen für den Vereinsbedarf, wie Sportgeräte, Musikinstrumente oder Vereinskleidung, ebenso wie öffentliche Veranstaltungen, darunter Konzerte, Ausstellungen oder Workshops. Auch bauliche Maßnahmen wie Renovierungen oder energetische Sanierungen von Vereinsheimen sind förderfähig.

„Dank eurer Energie gibt’s neue Energie für Kevelaer“, fasst Adolf Magoley von der BW Kevelaer die Motivation hinter dem Fonds zusammen.

Der jährliche Förderbetrag von 50.000 Euro setzt sich folgendermaßen zusammen: 20.000 Euro von den Stadtwerken Kevelaer, 10.000 Euro von der NiersEnergie und 20.000 Euro von der BW Kevelaer und Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord. Diese Gelder stammen aus den Erträgen der Windenergieanlagen in Kevelaer.

Die Bewerbung für eine Förderung ist einfach und formlos. Ein kurzes Schreiben mit einer Beschreibung des Projekts sowie einer Kostenaufstellung reicht aus. Es können auch rückwirkend Maßnahmen gefördert werden, sofern sie im laufenden Jahr durchgeführt wurden.

Die Anträge sind bis zum 7. April 2025 an folgende Adresse zu richten: „Stadtwerke Kevelaer Fonds „Energie für Kevelaer“, Kroatenstr. 125, 47623 Kevelaer“.

Alternativ können Anträge per E-Mail an melanie.hahn@stadtwerke-kevelaer.de oder info@energie-fuer-kevelaer.de gesendet werden.

Bei Rückfragen steht Melanie Hahn von den Stadtwerken Kevelaer telefonisch unter 0 28 32 / 93 13-11 zur Verfügung.

Informationen sind auch auf der Website www.energie-fuer-kevelaer.de zu finden.