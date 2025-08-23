Im „Fohlen Camp“ durften 40 Kinder und Jugendliche mit ehemaligen Fußballprofis trainieren Fohlen zu Besuch in Winnekendonk

/ von Lisa Schweren

Gruppenbild des Fohlen Camps in Winnekendonk Fotos: LS

In der kommenden Woche gehen die Sommerferien in NRW zu Ende. Für 40 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren in Winnekendonk gab es zum Abschluss der Ferien nochmal ein Highlight. An drei Tagen durften sie mit den ehemaligen Fußballprofis Marcel Witeczek und Michael Klinkert trainieren.

Möglich gemacht wurde das Trainingscamp durch die AOK Kreis Kleve-Wesel, die zusammen mit ihren Gesundheitspartnern, dem Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung, der Fohlen Akademie und dem SV Viktoria Winnekendonk, das Camp veranstaltete.

Der SV Viktoria ist schon seit rund 10 Jahren Gesundheitspartner der AOK und veranstaltet im Rahmen der Partnerschaft auch einmal im Jahr entweder einen Workshop über gesunde Ernährung oder ein Bewerbertraining.

Der Verein durfte auch die Teilnehmenden für das Camp aussuchen. Einzige Bedingung dabei war, auch Kinder auszuwählen, die nicht Teil des Vereins sind. Zehn der 40 Teilnehmer waren so Externe. Wer mitkicken durfte, entschieden die Trainer, aber auch das Jugendamt Kevelaer stand dem Verein beratend zur Seite.

„Wir wollten auch Kindern, die sonst nicht die Möglichkeit haben, die Chance ermöglichen“, so Peter Schlossarek, 1. Vorsitzender des Vereins.

Neben dem Training war für die Kinder auch eine Ausstattung aus Trikot, Hose, Stutzen und Tri…