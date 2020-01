Förderzentren liegen in ihrer Zuständigkeit

Seit Anfang Januar sind im Schulamt für den Kreis Kleve wieder alle vier Stellen in der Schulaufsicht besetzt. Die Schulamtsdirektorin Ann-Kathrin Kamber hat ihre Tätigkeit in der Nachfolge von Dominik Feyen aufgenommen und ist jetzt unter anderem auch für die Förderzentren im Kreis Kleve zuständig. Landrat Wolfgang Spreen begrüßte Ann-Kathrin Kamber in der Kreisverwaltung.

Ann-Kathrin Kamber war bislang im Schulamt für die Stadt Krefeld tätig und führte die Aufsicht unter anderem über die Themenfelder Förderschule, Hauptschule, Kein Abschluss ohne Anschluss, Externenprüfung bzw. Integration. Die wichtigen Aufgaben, die in den Förderschulen geleistet werden, sind ihr ebenso wie die Inklusionsprozesse und das Gemeinsame Lernen vertraut, da sie diese auch schon in Krefeld deutlich voranbrachte.

Die qualitativ hochwertige Arbeit in den Förderzentren des Kreises Kleve möchte sie unterstützen und durch neue Impulse erweitern. Mit den Schulamtsdirektorinnen Angelika Platzen, Birgit Pontzen und Dagmar Wintjens ist die Schulaufsicht im Kreis Kleve mit Ann-Kathrin Kamber nun wieder vollzählig.

Landrat Wolgang Spreen wünschte Ann-Kathrin Kamber einen guten Einstieg und viel Erfolg für die schulaufsichtliche Tätigkeit.