Ministerin Gorißen überbringt Bescheide für Trimm-Pfade Förderung für die Ortschaften

/ von Michael Nicolas

Ministerin Silke Gorißen überreichte im Beisein von Stefan Wolters (MdL), Ortsvorstehern, Vertretern von Fraktionen, Stadt und Stadtwerken den Förderbescheid an Bürgermeister Pichler im Empfangsgebäude des Solegartens. Foto: nick

Es war eine Art Heimspiel für NRW-Ministerin Silke Gorißen: Am Montag überbrachte sie mehrere Förderbescheide in der Region, einen davon überreichte sie auch in Kevelaer. Die Stadt will damit in den Ortschaften Kervenheim, Twisteden und Wetten Trimm-Pfade einrichten.

„In Twisteden, Kervenheim und Wetten entstehen gleich drei neue Freizeitangebote im Freien. Sport verbindet die Menschen. Wir schaffen damit mehr Lebensqualität und stärken das Zusammenleben vor Ort“, sagte Ministerin Gorißen. „Der ländliche Raum in Nordrhein-Westfalen ist für viele Menschen Wohn- und Lebensmittelpunkt. Die Landesregierung investiert kontinuierlich in die Zukunftsfähigkeit unserer Dörfer, damit sie lebenswert und attraktiv bleiben. Mit rund 693.000 Euro werden jetzt in Rheurdt, Kerken, Geldern und Kevelaer wichtige Projekte zum Wohl des ländlichen Raums gestemmt.“

Mit einer Förderung von 58.500 Euro unterstützt die Landesregierung die Errichtung von drei neuen Outdoor-Trimm-Dich-Pfaden in den Dörfern Twisteden, Kervenheim und Wetten.

Walburga Kamps von der Kevelaerer Spielplatzkommission, die sich seit Jahren überfraktionell für die Erhaltung und den Ausbau der Spielplätze in Kevelaer und in den Ortschaften einsetzt (siehe Bericht auf der Seite 9 dieser Ausgabe), betonte, dass in…