Förderung durch Sankt-Martinus-Stiftung

Insgesamt 30 Anträge sind in diesem Jahr bei der Sankt-Martinus-Stiftung eingegangen. 20 davon hat das Kuratorium in seiner jüngsten Sitzung positiv mit einer Gesamtfördersumme von 8.645 Euro beschieden. Einzelne Projekte werden beim Stiftertreffen am Donnerstag, 7. November 2024, 18 Uhr, im Mechel-Haus in Kevelaer vorgestellt.

Die Entscheidung ist gefallen: Die Sankt-Martinus-Stiftung fördert in diesem Jahr 20 soziale Projekte im Kreis Kleve. „Wir schütten insgesamt 8.645 Euro aus – und damit genau 2.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr“, sagt Rainer Borsch. Als Vorsitzender des Stiftungsvorstandes freut er sich die Gesamtfördersumme jetzt bekanntzugeben.

Eingegangen sind in diesem Jahr insgesamt 30 Förderanträge. „Vom Runden Tisch Flüchtlingshilfe in Pfalzdorf über den Ganztagsverein Gesamtschule am Forstgarten in Kleve bis hin zum Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte im Kreis Kleve – aus fast allen Ortschaften und zu sämtlichen Alters- und Sozialstrukturen kamen Anfragen“, berichtet Rainer Borsch. Positiv beschieden wurden all jene Anträge, die die Alten- und Behindertenhilfe, die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die offene soziale Arbeit sowie Menschen in Not fördern. „Lediglich zehn Anträge wurden abgelehnt – oftmals mit dem Hinweis, wo erfolgreich Anträge gestellt werden können“, so Rainer Borsch.

Zu den geförderten Projekten in diesem Jahr zählt auch das Ferienlager Ameland der Kirchengemeinde St. Marien / St. Antonius Kevelaer, das 460 Euro Förderung erhält.

Wer Interesse an einem finanziellen Engagement bei der Sankt-Martinus-Stiftung hat oder sich über die geförderten Projekte aus den Jahren 2023 und 2024 informieren möchte, der ist herzlich zum Stiftertreffen eingeladen. Es findet statt am heutigen Donnerstag, 7. November, 18 Uhr, im Mechel-Haus in Kevelaer. Um vorherige Anmeldung unter 02831 – 939519 oder vorstand@caritas-geldern.de wird gebeten.

Infos zur Stiftung auch unter www.sankt-martinus-stiftung.de.