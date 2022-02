För Land, Derp en Lüj

Man darf ihn mit Fug und Recht als einen Kervenheimer der ersten Reihe bezeichnen: Hans Tervooren hat nicht nur die Zeilen des Heimatliedes „Kervenheim, du bist mein Heimatstädtchen, Kervenheim, du bist das schönste Fleckchen, hier am Niederrhein…“ gedichtet. Er hat auch anderweitig und vielfältig seine Verbundenheit zu seinem „Fleckchen“ zum Ausdruck gebracht. Als Schreinermeister und natürlich in seinem vielfältigen Engagement im Vereins- und gesellschaftlichen Leben im Ort. Am 27. November des vergangenen Jahres verstarb Hans Tervooren. Heinz-Theo Bruckmann, Pressesprecher des Kervenheimer Theatervereins „Gemütlichkeit“, dem Tervooren über Jahrzehnte angehörte, hat seine Erinnerungen und die seiner Freund*innen zusammengefasst und erinnert damit an ein Kervenheimer „Original“, das viele kannten und das vielen Kervenheimer*innen fehlt.

„Was für ein vielseitig interessierter und begabter Mensch und Freund, unser ‚Hannes Tervooren‘ – auch bekannt unter dem Namen ‚Pollmann‘ in Kervenheim, am gesamten Niederrhein und weit über diese Grenzen hin­aus.

92 Jahre

Seine Ehefrau Maria, seine Familie, viele Freunde, Nachbarn, die Angestellten der Schreinerei Tervooren und viele Mitglieder aus den verschiedensten Vereinen haben am 18. Dezember 2021 seine Urne in der Friedhofskapelle besucht und am 29. Januar 2022 auf dem Friedhof in Kervenheim von ihrem ‚Hannes‘ Abschied genommen. Er wurde 92 Jahre alt.

Wir alle trauern um einen liebenswürdigen, aktiven und lebenslustigen Menschen, der ‚för de Lüj, för ons Derp on för et Land drömheröm‘ Großartiges geleistet hat. Wir alle sind dafür außerordentlich dankbar und werden seine Gedanken wachhalten und sein und unser Kervenheimer Heimatlied noch unendliche Jahre singen. Niemals werden wir ‚Dich‘ und das Lied vergessen!

Sein Städtchen ‚Kervenheim‘ mit den Vereinen, das hat sein Leben in vielfältiger Weise mitbestimmt und geprägt.

Der Kervenheimer Theaterverein Gemütlichkeit 1879. 70 Jahre… immer aktiv dabei, auf, vor und hinter der Bühne. großartige Laienspielkunst – auch wenn er seine Rollen aus Zeitgründen erst immer in den letzten Tagen vor der Aufführung auswendig gelernt hatte. Auch als Karnevalspräsident des Theatervereins hat er viele Jahre die Herzen der Jecken erobert und sich so manches ‚Bützchen‘ abgeholt.

75 Jahre Mitglied und Förderer im Sportverein ‚Union Kervenheim‘: Blau und weiß, wie lieb ich dich. Das waren seine Lieblingsfarben. Das bleibt bei allen Sportlern von Union Kervenheim weiter in Erinnerung.

Sportlich war ‚Hannes‘ immer aktiv. Rumsitzen und Langeweile, das wollte und kannte er nicht. ‚Laufen, was das Zeug hält‘, war seine Devise. Viele Jahre beim Lauftreff- und oft über 10 km täglich. Noch im hohen Alter lief er meilenweit. Auch war er im Kegelclub aktiv. Mehrere olympische Spiele auf der ganzen Welt wurden zusammen mit den Kegelbrüdern besucht.

Hauptmann bei der Kervenheimer Kirmes

Lange Jahre war er Mitglied in der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Kervenheim. Viele Kervenheimer erinnern sich an die Zeit, wo er als Hauptmann aktiv war, besonders während der jährlichen ‚Kervenheimer Kirmes‘, am letzen Sonntag im August. Alle hörten dann auf sein ‚Kommando‘. Das machte ihm Spaß.

‚Pollmann‘ übernahm auch verantwortliche Aufgaben für den Heimat- und Verschönerungsverein Kervenheim. Mit seinen frischen Ideen konnte das Dorf in vielen Bereichen nachhaltig verschönert und verbessert werden.

Nicht zu vergessen sind seine Aktivitäten im Verein ‚För Land en Lüj e.V‘. Die Mundartsprache lag ihm sehr am Herzen. Seine wunderbaren Auftritte, lustige, plattdeutsche Gedichte in Reimform vorzutragen, auch vor großem Publikum im gesamten Kreis Kleve und am Niederrhein, bleiben den Mundartfreunden in allerbester Erinnerung. Auch noch mit seinen 90 Lebensjahren war ‚Hannes Tervooren‘ bei den Veranstaltungen immer ein gern gesehener Redner.

Viele weitere Aktivitäten, mit- und für die Menschen aus Kervenheim und Umgebung haben das Leben von ‚Pollmann‘ bestimmt. Erinnert sei hier an das große Fest zur Diamant-Hochzeit am 13. Oktober 2018 und an seinen runden 90. Geburtstag im Jahre 2019, vor der Pandemie.

Ein spannendes und aktives Leben ging leider am 27. November 2021 zu Ende. Alle, die Dich kennen lernen duften, lieber ‚Hannes‘, verneigen sich vor Dir in Demut und Dankbarkeit. Es war immer schön mit Dir! Das vergessen wir nicht und machen in deinem Sinne einfach weiter nach dem Motto:

‚Wej denke aan ow, on worre nie müj, wej maake so wier, för Land, Derp en Lüj.‘“