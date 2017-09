Flutlicht fällt aus – Twistedens Gastspiel in Geldern abgebrochen

Das Auswärtsspiel der DJK Twisteden am Mittwochabend beim GSV Geldern musste kurz vor Schluss beim Stand von 2:2 abgebrochen werden. Das Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz des Gelderlandstadions am Holländer See hatte wenige Minuten vor Spielende seine Funktion aufgegeben, sodass die Partie nicht fortgesetzt werden konnte.

Die Gastgeber aus Geldern hatten gegen die DJK den besseren Start erwischt und zwischenzeitlich mit 2:0 geführt. Die DJK von Trainer Andreas Holla bewies bei dem Favoriten jedoch Moral und hatte sich durch einen Doppelschlag auf 2:2-Unentschieden herangebracht, ehe der Ausfall des Flutlichts der Partie ein jähes Ende verschaffte. Dem Schiedsrichter blieb keine andere Wahl, als das Spiel abzubrechen.

Für die DJK geht es nun am Sonntag weiter, dann ist im Heimspiel der SV Viktoria Goch zu Gast in Twisteden. Bereits in der letzten Woche hatte Holla gefordert, in beiden Spielen „ein anderes Gesicht“ zu zeigen, um dort etwas zu erreichen. Anstoß der Partie am Sonntag ist um 15 Uhr. Die Gäste aus Goch stehen derzeit mit zehn Punkten aus acht Spielen auf Rang 13 der Bezirksliga, die DJK ist mit elf Zählern zwei Plätze davor angesiedelt. jaab