Jeden Mittwoch herrscht Hochbetrieb im Petrus-Canisius-Haus am Luxemburger Platz. Bis zu 40 Flüchtlinge besuchen dort jede Woche den Sprachtreff der Caritas-Konferenz St. Marien und des Runden Tisches Flüchtlinge. Das Team aus derzeit fünf Ehrenamtlichen, die den Geflüchteten die deutsche Sprache beibringen, sucht nun weitere Ehrenamtliche, die dabei mithelfen möchten.

„Eigentlich geht es hier um mehr als nur um Sprache“, sagt Sylvia Rommen-Ahlbrecht, die den Sprachtreff bereits Anfang 2015 initiiert hatte. „Es geht darum, den Flüchtlingen zu helfen, hier anzukommen und ihnen Selbstvertrauen und Zuversicht zu vermitteln.“ Gesucht werden daher Ehrenamtliche, die Geflüchteten einfach freundschaftlich als Menschen annehmen und ihnen dabei die deutsche Sprache auf unterschiedlichem Niveau beibringen. Vormittags zwischen 10 und 12 Uhr finden die Anfänger und Alphabetisierungskurse statt, bei denen es um die einfachsten sprachlichen Grundlagen geht und darum die lateinische Schrift zu erlernen. Unterstützung wird aber auch am Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr gebraucht, wenn es um Nachhilfe (auch für Berufsschüler) geht und um die Vorbereitung auf Sprachprüfungen.

„Interessierte Helfer sind jederzeit willkommen und können sich auch gern den Unterricht unverbindlich anschauen“, sagt Sylvia Rommen-Ahlbrecht. Auch Schüler, die in den Ferien mithelfen, seien gern gesehen. Das Team der Ehrenamtlichen stehe den Neulingen immer hilfreich zur Seite, und Unterrichtsmaterialien sind ebenfalls vorhanden.

Interessierte können sich gern an den Runden Tisch Flüchtlinge unter Telefon: 02832/ 93111 oder EMail info@rtf-kevelaer.de wenden oder an Anke Kretz im Caritas-Centrum in Kevelaer (Marktstraße 35) entweder per E-Mail an anke.kretz@caritas-geldern.de oder unter Telefon: 02832/9259300.