Flexibler Seitenschutz auf Rollen

Das Kevelaerer Unternehmen „ABS Safety“ stellt mit dem „ABS Guard OnTop Move“ eine neue, hochflexible Lösung zur Absturzsicherung auf Flachdächern vor. Das innovative Seitenschutzgeländer kombiniert maximale Mobilität mit einer besonders dezenten Optik und ermöglicht eine sichere Dachrandabsicherung, ohne dabei die Dachhaut zu durchdringen.

Unsichtbare Sicherheit für sichtbare Architektur

Das Geländer lässt sich frei entlang der Führung bewegen. Die kurvengängige Schiene erlaubt darüber hinaus eine lückenlose Führung auch in Eckbereichen oder entlang komplexer Dachgeometrien. Im Ruhezustand kann das Geländer unkompliziert weggeklappt werden, sodass es optisch kaum in Erscheinung tritt und die Ästhetik des Gebäudes nicht beeinträchtigt. Ein Vorteil insbesondere für architektonisch sensible Gebäude oder Standorte mit Sichtbezug zur Dachkante. Das ABS Guard OnTop Move eignet sich ideal für alle Flachdächer, auf denen Wartungs-, Inspektions- oder Reinigungsarbeiten stattfinden oder bei denen dauerhaft ein Schutz gegen Absturz erforderlich ist.

Ein Leichtgewicht, das flexible Sicherheit bietet

Die verfahrbaren Geländerelemente laufen entlang einer flach aufliegenden Leichtmetallschiene, die auf handelsüblichen Gehwegplatten ballastiert wird. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass Eingriffe in die Dachstruktur überflüssig werden und potenzielle Schwachstellen wie Durchdringungen oder Verschraubungen konsequent vermieden werden. Durch sein geringes Gewicht sind Transport und Montage besonders benutzerfreundlich.

Durch den Verzicht auf Dachdurchdringungen ist es die passende Wahl für Gebäude, bei denen die Integrität der Dachabdichtung im Vordergrund steht. Das System erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13374:2019, Klasse A, und bietet damit zuverlässigen Schutz bei temporären wie auch dauerhaften Arbeiten auf dem Dach.

Die ABS Safety GmbH mit Sitz in Kevelaer entwickelt und produziert seit vielen Jahren hochwertige Lösungen zur Absturzsicherung. Das Unternehmen steht für technische Innovation, hohe Qualitätsstandards und umfassenden Service – von der Planung über die Montage bis hin zur Wartung kompletter Sicherheitskonzepte.