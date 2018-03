Hans-Jürgen Krause hat erfolgreich an einem Gewinnspiel vom Kreis Kleve teilgenommen

„Fit bis ins hohe Alter“ hatte der Kreis Kleve seine jüngsten Seniorenveranstaltungen in Kreisgebiet überschrieben, zu denen im zweijährigen Rhythmus alle Bürgerinnen und Bürger, die älter als 65 Jahre sind, eingeladen werden.

Bei den 34 Veranstaltungen konnten die insgesamt etwa 9.300 Gäste ein Rätselheft mitnehmen und damit an einem Gewinnspiel teilnehmen. Zu lösen waren Kreuzworträtsel, Sudoku und Buchstaben-Gitter.

In den Rätseln waren einige Buchstaben und Zahlen markiert, die ein Lösungswort ergaben. Per Antwortpostkarte konnten die Besucherinnen und Besucher der Seniorenveranstaltungen die Lösung an den Kreis Kleve schicken. Nach dem Ende der Veranstaltungsreihe 2016/2017 wurden unter den richtigen Einsendungen drei Einkaufsgutscheine im Wert von 500, 300 und 200 Euro verlost.

Landrat Wolfgang Spreen überreichte nun den glücklichen Siegern ihre Gewinne. So freute sich Franz Tersluisen aus Rees über einen 500-Euro-Gutschein, Hans-Jürgen Krause aus Wallfahrtsstadt Kevelaer nahm seinen 300-Euro-Gutschein entgegen und Hermann Oenings aus Kleve erhielt den 200-Euro-Gutschein.

„Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem Gewinn“, sagte Landrat Spreen beim Kaffeetrinken in gemütlicher Runde. „Die zahlreichen richtigen Einsendungen haben gezeigt, dass sehr viele Gäste der Seniorenveranstaltungen unserer Einladung zum Gehirn-Training gefolgt sind und richtig fit sind.“