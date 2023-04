Tipps zum sicheren Motorrad-, Fahrrad- und E-Bikefahren für einen unfallfreien Start in den Zweirad-Frühling Fit in die Zweiradsaison starten

Im Frühling schwingen sich viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer wieder auf ihre Maschinen. Vor dem Start in die neue Saison gibt es einiges zu beachten. Foto: Pixabay

Der Kreis Kleve bietet für Zweiradfahrerinnen und -fahrer wunderschöne Routen durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Für Motorradfans sowie Rad- und E-Bike-Begeisterte ist die Region daher ein beliebtes Ziel für ausgedehnte Touren. Jetzt, wo der Frühling in Sicht ist, freuen sich viele auf den Start der Saison und stehen mit ihren Zweirädern in den Startlöchern. Doch gerade mit Blick auf die schlimme Kreis-Unfallstatistik 2022 ( das KB berichtete ) mit 62 verunglückten Motorradfahrenden und 486 verunglückten Rad- und Pedelecfahrenden appelliert die Polizei im Kreis Kleve an die Zweiradfahrerinnen und -fahrer, vorsichtig zu sein und es am Anfang nicht zu übertreiben.

So könnten die Fahrkünste von Motorradfahrerinnen und -fahrern nach der langen Fahrpause eingerostet sein. Ihre Fähigkeiten beim Kurvenfahren, bei Ausweichmanövern und Gefahrenbremsungen könnten die Bikerinnen und Biker zu Beginn der Saison bei einem Fahr- und Sicherheitstraining auffrischen, lautet deshalb ein Tipp der Kreispolizei. Zudem sollte man seine Maschine vor der ersten Spritztour technisch komplett durchchecken. Der Luftdruck, das Profil der Reifen, Ölstand und Bremsflüssigkeit sowie Batterie und Beleuchtung sollten unbedingt überprüft werden. Und ganz wichtig: Das Tragen der nötigen Schutzkleidung.

„Auch wenn man auf seinem Krad modisch aussehen will, sollte man auf Flip-Flops und kurze Hosen verzichten“, empfiehlt Fahrlehrer Georg Hollmann. Der Twistedener gibt seit über 30 Jahren Fahrunterricht fürs Auto- und Motorradfahren. Und hat schon viel erlebt und gesehen. „Mittlerweile gibt es sogar Schutzkleidung mit Protektoren in Jeansoptik oder angelehnt an Flanell- oder Hawaiihemden“, erzählt …