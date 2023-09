Fischer und Selders führen die Grünen

Felix Fischer ist der neue Sprecher der Grünen in Kevelaer. Die Mitgliederversammlung wählte ihn zum Nachfolger von Georg Janßen, der nach zwei Jahren nicht mehr antrat. Neue stellvertretende Sprecherin ist Annika Selders. In der öffentlichen Begegnungsstätte trafen sich die Grünen, um die vergangenen zwei Jahre Revue passieren zu lassen und einen neuen Vorstand zu wählen. Der scheidende Sprecher Georg Janßen dankte den Mitgliedern für die engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren. „Ich werde die Arbeit mit dem Vorstand und allen Mitgliedern in guter Erinnerung behalten und bleibe weiter ein engagiertes Mitglied“, sagte er zum Abschied. Janßen ist noch Sachkundiger Bürger der Grünen im Stadtrat und in der Kreistagsfraktion.

Seine Stellvertreterin Steffi Kersten trat für eine Wiederwahl im Amt nicht mehr an, sie bleibt dem Vorstand aber erhalten: Sie wurde zur neuen Kassiererin gewählt.

Beisitzerinnen im neuen Vorstand sind Klara Aymans-Kock und Martina Kandolf. „Wir sind stolz, einen so großartigen Vorstand aus jungen Köpfen und erfahrenen Kräften gefunden zu haben“, sagte der neue Sprecher Felix Fischer. „Wir werden mit vollem Einsatz die Arbeit der vergangenen Jahre fortsetzen und die grüne Sache weiter vorantreiben.“