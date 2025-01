Im Rahmen des Weihnachtsfestes 2024 hat die Firma Otto Tenhaef KG aus Kevelaer beschlossen, mit Partnern aus Gastronomie und Handel Spenden an lokale gemeinnützige Organisationen zu überreichen.

Jeweils eine Spende in Höhe von 2.000 € ging an den Hospiz-Verein Wetten sowie an die Kerpenkate-Stiftung. Die Schecks wurden feierlich von den Juniorchefs Patrik und Pascal Tenhaef an Birgit Brünken und Zita van de Meer vom Hospiz-Verein und Herrn Heinz Lamers von der Kerpenkate-Stiftung übergeben.